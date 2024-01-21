Как передарить ненужный подарок и не попасться

Да, это рискованно — использовать свои неиспользованные подарки в качестве подарков для других, но наши рекомендации по помогут вам сделать это без обидРегифтинг — это отличный способ повторно использовать подарок, который не совсем соответствует вашему вкусу, но может понравиться кому-то другому.