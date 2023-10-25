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Экс-ректора РБУ Балыхина обвиняют в мошенничестве на 210 млн рублей

Экс-ректора РБУ Балыхина обвиняют в мошенничестве на 210 млн рублей

Бывший ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин и шестеро его подчиненных обвиняются в мошенничестве на 210 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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