Экс-ректора РБУ Балыхина обвиняют в мошенничестве на 210 млн рублей

Бывший ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин и шестеро его подчиненных обвиняются в мошенничестве на 210 миллионов рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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