Кризис в Абхазии. Мандарины и паразиты

Похоже, что экономика и энергетика Абхазии одновременно входят в штопор, а бюджет пуст, чего, видимо, и добивалась оппозиция с целью максимально обозлить население и усилить антироссийские настроения в республике.
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