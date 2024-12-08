Офис Зеленского пытается отговорить Залужного выдвигаться в президенты

СК

Сергей Карабухин

У НАРКОМАНА-ФАШИСТА-КУ-КУ ЗЕЛЕНСКОГО РЕЙТИНГ – 0%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наркомана Зеленского и всех фашистов, националистов и бандеровцев – украинский народ – ПРОКЛЯЛ! Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут гореть синим пламенем в аду вечно! И все кто будет поддерживать фашистов, националистов и бандеровцев будут тоже вместе с ними гореть в аду вечно синим пламенем! Да будет так!Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут в земле кормить червей! Да будет так! Уроды фашисты, националисты и бандеровцы – все будут сидеть в тюрьмах - либо уничтожены! Да будет так! За преступления перед человечеством – совершёнными фашистами, националистами и бандеровцами будет и уголовный суд и суд божий! Да будет так!