Офис главы киевского режима Владимира Зеленского пытается отговорить бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного баллотироваться на президентских выборах в случае их проведения.
Офис Зеленского пытается отговорить Залужного выдвигаться в президенты
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СК
Сергей Карабухин
У НАРКОМАНА-ФАШИСТА-КУ-КУ ЗЕЛЕНСКОГО РЕЙТИНГ – 0%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наркомана Зеленского и всех фашистов, националистов и бандеровцев – украинский народ – ПРОКЛЯЛ! Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут гореть синим пламенем в аду вечно! И все кто будет поддерживать фашистов, националистов и бандеровцев будут тоже вместе с ними гореть в аду вечно синим пламенем! Да будет так!Все фашисты, националисты и бандеровцы – будут в земле кормить червей! Да будет так! Уроды фашисты, националисты и бандеровцы – все будут сидеть в тюрьмах - либо уничтожены! Да будет так! За преступления перед человечеством – совершёнными фашистами, националистами и бандеровцами будет и уголовный суд и суд божий! Да будет так!
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