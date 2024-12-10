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Всё о женщинах

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Доказано: дарить подарки намного приятнее, чем их получать

Доказано: дарить подарки намного приятнее, чем их получать

Многие из нас замечали, что дарение подарков приносит радости намного больше, чем их получение. Но чем объясняется этот феномен? Исследователи Эд О’Брайен и Саманта Кассирер провели несколько экспериментов, чтобы узнать, как у людей радость от дарения и получения подарков меняется со временем.

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