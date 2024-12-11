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Новый глава Курской области Хинштейн отказался от губернаторского телеграм-канала

<p style="text-align:justify"><strong>10 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам о том, что не будет вести телеграм-канал, который ранее считался официальным каналом двух его предшественников &ndash; Романа Старовойта и Алексея Смирнова.

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