Новый глава Курской области Хинштейн отказался от губернаторского телеграм-канала

<p style="text-align:justify"><strong>10 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам о том, что не будет вести телеграм-канал, который ранее считался официальным каналом двух его предшественников – Романа Старовойта и Алексея Смирнова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)