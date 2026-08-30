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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о «Золотом мяче»: «В «Реале» не один игрок способен его получить. Конечно, есть тот, кто вошел в историю на ЧМ, но Беллингем в центре поля невероятен»

Жозе Моуринью считает, что Джуд Беллингем стал бы достойным обладателем «Золотого мяча». «Он очень требователен к себе и к другим, это мне очень нравится.

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