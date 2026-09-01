«Девочка не хулиганила»: педагог рассказала о семикласснице, напавшей на учителей и детей в школе Канска

Пострадали семь человек — пятеро детей и двое взрослых, их жизни ничего не угрожаетСемиклассница, напавшая с ножом на учителей и сверстников в школе Канска, ранее не хулиганила и не состояла на учете.
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