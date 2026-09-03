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Царьград

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США выпустили золотую монету в честь Дональда Трампа

США выпустили золотую монету в честь Дональда Трампа

В США выпустили золотую монету в честь 250-летия независимости с изображением Дональда Трампа. Это первый за 100 лет случай появления живущего президента на монетах.

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