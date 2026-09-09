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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича получил приз лучшему игроку ЛЧ-2025/26 перед игрой со «Слованом»

Хвича Кварацхелия получил индивидуальный приз перед игрой « ПСЖ » против « Слована ». Вингер парижан и сборной Грузии был признан лучшим футболистом Лиги чемпионов сезона-2025/26.

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