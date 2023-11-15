Инна Святенко: Практики и подходы «Московского долголетия» соответствуют запросу горожан

Практики и подходы столичного проекта «Московское долголетие» соответствуют запросу горожан. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.
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