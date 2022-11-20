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Дэвис и Смолкин, Усачева, Хромых не выступят на этапе Гран-при России в Перми

Танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин, фигуристки Дарья Усачева и Майя Хромых не выступят на шестом этапе Гран-при России в Перми.

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