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Татар-информ

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Лекторий «Миллиард.Татар»: Зилант - это Василиск, Виверна или Симург?

Интернет-портал «Миллиард.Татар» продолжает свой цикл лекций об истории татар. На этот раз доцент кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения Казанского государственного института культуры Диана Файзуллина рассказала в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля о том, откуда на нашу территорию прилетел таинственный дракон Зилант.

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