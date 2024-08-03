Лекторий «Миллиард.Татар»: Зилант - это Василиск, Виверна или Симург?

Интернет-портал «Миллиард.Татар» продолжает свой цикл лекций об истории татар. На этот раз доцент кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения Казанского государственного института культуры Диана Файзуллина рассказала в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля о том, откуда на нашу территорию прилетел таинственный дракон Зилант.