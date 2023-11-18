РБК: На границе Финляндии и России установили рекорд по прибытиям беженцев за год

По информации службы Юго-Восточной Финляндии, опубликованной в социальной сети, за день до закрытия четырех сухопутных пунктов пропуска на границе России и Финляндии, в Финляндию прибыло 163 просителя убежища.
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