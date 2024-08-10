За ними в Курщину едут тысячи вагнеров: "Мы уже здесь!" Грузинские наёмники убивают русских под Курском.
Думаете только бандеровцы под Курском? Да нет. Там всякой твари по паре
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Юрий анин
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11 час.
Татьяна Царева
Легендарные бойцы. Пятнашка. Ахмат. и кончено музыканты. оркестр сыграй Шторм, чтобы снесло всех подонков
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11 час.
чД
человек Дубов
Ванга сказала "все пойдут против России" - ну так надо понимать о чём слепая и малограматная... ведь все мечтают знать где падать, что бы соломки подстелить! . Взбодримся и назовём их гадкой сволочью, ведь они без шуток пришли убивать. И до сих пор всушников не выгнали с Курской обл., так и наши в Волчанске в Харьковской обл. - всё соразмерно возможностям идёт и напоминает феодальные войны на Руси, до постройки Санкт Петербурга, с переселением из центра русской веры бояр-чиновников. А как начали в Кремле в основном Богу молится и не отдавать приказы на всю Россию, так и началось объеденение России, даже император русский появился, помнится самодержец всея Руси. а до того смеялись про самодержавие наши враги.
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8 час.
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