Крупное обновление Frostpunk 2 улучшает управлением камерой, оптимизацию и много...

Крупное обновление Frostpunk 2 улучшает управлением камерой, оптимизацию и многое другое11 bit studios представили Frostpunk 2 поклонникам жестокой и мрачной франшизы по строительству городов в сентябре, и хотя журналисты высоко оценили сиквел, проблемы с пользовательским интерфейсом и оптимизацией вызывали беспокойство.