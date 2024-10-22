Крупное обновление Frostpunk 2 улучшает управлением камерой, оптимизацию и много...

Крупное обновление Frostpunk 2 улучшает управлением камерой, оптимизацию и многое другое11 bit studios представили Frostpunk 2 поклонникам жестокой и мрачной франшизы по строительству городов в сентябре, и хотя журналисты высоко оценили сиквел, проблемы с пользовательским интерфейсом и оптимизацией вызывали беспокойство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)