Оскорбил народ России: Антонов назвал недопустимыми слова Байдена в адрес Путина

Лидер США Джо Байден недавними выпадами в адрес российского президента Владимира Путина оскорбил всех граждан РФ, а это непозволительно для главы государства, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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