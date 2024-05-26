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Оскорбил народ России: Антонов назвал недопустимыми слова Байдена в адрес Путина

Оскорбил народ России: Антонов назвал недопустимыми слова Байдена в адрес Путина

Лидер США Джо Байден недавними выпадами в адрес российского президента Владимира Путина оскорбил всех граждан РФ, а это непозволительно для главы государства, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
А что от самоходного дементора ожидать,
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14 час.

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