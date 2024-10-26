Ждать появления сейчас на Украине крупносерийного производства немецкой бронетехники – это верить в сказки, этого крупносерийного и в Германии нет.
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Ждать появления сейчас на Украине крупносерийного производства немецкой бронетехники – это верить в сказки, этого крупносерийного и в Германии нет.
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