Ролан Гаррос. 2-й круг. Самсонова встретится с Анисимовой, Потапова – с Голубич, Швентек сыграет с Осакой

Анастасия Потапова встретится с Викторией Голубич. Ига Швентек сыграет с Наоми Осакой. Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Основная сетка Второй круг Людмила Самсонова (Россия) Аманда Анисимова (США) Дата проведения 29 мая, 17.
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