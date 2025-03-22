На Дне оленевода в Салехарде работает чум с интерактивной космической станцией

На Дне оленевода (0+) в столице Ямала 22 марта начал работу цифровой «Космочум». Гости могут попробовать еду космонавтов, осмотреть интерактивную космическую станцию, сыграть в тематические компьютерные игры на призы.
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