В Самаре молодой водитель наехал на своего пассажира, которого катал на капоте

Необычный дорожный инцидент произошел поздним вечером 17 августа в Самаре. В районе пересечения Кирова и Московского шоссе на парковке ТЦ «Магнит» у «Самолета» компания молодых людей устроила зрелищные заезды .
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