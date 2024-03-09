"Мигранты получают слишком много благ": вопль проснувшегося депутата

Тамара Султангареева

Гости приезжают и уезжают, а эти наглецы сели на шею и выкачивают все материальные и другие блага, какие только возможно. Как тараканы разбежались по всей России. Огромное большинство налогов не платят. Полно нелегалов. Любыми способами стараются здесь закрепиться. Навезли сюда старух, чтобы пенсии получали. Навезли тёток, которые плодятся безостановочно, ради денег. Это у них бизнес такой. Ещё и права качают. Избивают, калечат, убивают наших защитников. Таким образом ведут борьбу против СВО. Какие-то сволочи - предатели на верху разрешили им вооружаться. Как можно было допустить, чтобы при получении российского гражданства, бородатые тут же бежали за справками, разрешающими им покупку и владение оружием? А для чего им тренировочные лагеря для отработки владения холодным оружием и приёмами борьбы? Не догадываетесь? Они уже училища свои юридические организовали, чтобы своих бандюг отмазывать. Не понятно только, как, по каким книгам учатся, если по-русски ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-реку. Улицы загажены зелёными пакетиками с остатками насвая. Что -что, а загаживать вокруг себя они умеют. Вам нравятся такие гости?