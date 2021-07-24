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Мужу вовсе необязательно знать, где работает жена: «Главное – деньги хорошие будут»

Мужу вовсе необязательно знать, где работает жена: «Главное – деньги хорошие будут»

– …Мама в пятницу позвонила, говорит, вы дома, можно приехать? – рассказывает тридцатипятилетняя София.

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Нина Полевая (Бойко)
Не согласна! А если жена/муж работает стриптизершей, а если просто есть богатый любовник (ца)??? Такое ведь тоже может быть! В семье и в отношениях все должно быть честно и откровенно. Правда все-равно рано или поздно откроется и этот удар будет в разы больнее. Просто нужно откровенно поговорить, обсудить все ЗА и ПРОТИВ. И если люди доверяют друг другу, то никаких левых мыслей не возникнет.

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