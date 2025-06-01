Небольшая потеря веса в среднем возрасте может продлить жизнь

Речь идет о потере всего пяти килограммов, но даже они могут играть существенную роль для здоровья.Потеря всего 6,5% массы тела в среднем возрасте может снизить риск развития заболеваний и преждевременной смерти.
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