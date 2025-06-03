Родственница Жириновского обжаловала отказ в иске о пожизненном содержании

Елена Листопадова, родственница покойного политика Владимира Жириновского, подала апелляцию на решение суда, который ранее отклонил её иск о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением.
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