Устанавливаются обстоятельства очередного убийства украинскими боевиками мирного жителя города Суджи Курской области

В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре частного жилого сектора города Суджи Суджанского района Курской области в жилом доме обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
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