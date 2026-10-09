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Царьград

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La Jornada: Беспорядки в тюрьме Синалоа привели к 10 смертям

La Jornada: Беспорядки в тюрьме Синалоа привели к 10 смертям

В исправительном центре "Эль-Кастильо" в мексиканском штате Синалоа вспыхнули беспорядки, приводившие к гибели 10 человек и ранениям у 16.

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