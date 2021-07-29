Лучшее лето: как отдыхают дети в международном лагере в Армении

Лучшее лето. Под таким девизом в Армении проходят смены в необычном международном летнем лагере. Школьников от 8 до 15 лет учат воплощать в жизнь свои мечты от создания блога до управления каяком, рассказывает корреспондент «МИР 24» Нона Оганесян.