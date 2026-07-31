Суд обязал мэрию Перми оплатить медпункт в школе фехтования

В пресс-службе Пермского краевого суда сообщили, что в марте 2026 года в ходе проверки Детско-юношеской спортивной школы по фехтованию, являющейся структурным подразделением МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.
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