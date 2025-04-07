Политика как он...
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Политика как она есть

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Стал известен список гостей предстоящего бала Met Gala

Стал известен список гостей предстоящего бала Met Gala

Журналисты Page Six опубликовали список гостей предстоящего бала Met Gala. В соответствии с материалом, журналистка и главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур пригласила на выставку певицу Шакиру, поп-исполнительницу Мэри Джей Блайдж, рэперш Lizzo и Doechii, а также моделей Амелию Грэй и Эшли Грэм.

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