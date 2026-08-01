Стилист Темирлаева разъяснила, как удачно носить леопардовые лосины

Стилист Наталья Темирлаева рассказала о важности правильного выбора леопардовых лосин. Она подчеркнула, что броский принт может исказить пропорции фигуры, и предложила универсальное решение — однотонные модели.
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