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Царьград

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Стилист Темирлаева разъяснила, как удачно носить леопардовые лосины

Стилист Темирлаева разъяснила, как удачно носить леопардовые лосины

Стилист Наталья Темирлаева рассказала о важности правильного выбора леопардовых лосин. Она подчеркнула, что броский принт может исказить пропорции фигуры, и предложила универсальное решение — однотонные модели.

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