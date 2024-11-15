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Вильфанд: на побережье Черного моря существует опасность формирования смерчей

Вильфанд: на побережье Черного моря существует опасность формирования смерчей

15 ноября в районе Анапы возникнет опасность формирования смерчей над Черным морем. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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