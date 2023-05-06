Комнату-загадку, которая стоит как квартира, продают в Барнауле подальше от центра

Барнаульцам предлагают приобрести одну комнату, но на самом деле — несколько На "Авито" появилось загадочное объявление о продаже недвижимости, расположенной примерно в 35-40 минутах езды от центра города (это без пробок, если повезёт), на ул.
Барнаульцам предлагают приобрести одну комнату, но на самом деле — несколько На "Авито" появилось загадочное объявление о продаже недвижимости, расположенной примерно в 35-40 минутах езды от центра города (это без пробок, если повезёт), на ул.
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