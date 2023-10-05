Путин назвал цель спецоперации на Украине

Цель специальной военной операции (СВО) — завершение начатой Киевом войны. Об этом на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, трансляция речи главы государства ведется на официальном сайте клуба.
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