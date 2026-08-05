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Аргументы недели

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Никита Хрущев был активным участником «большого террора»

Никита Хрущев был активным участником «большого террора»

Хрущёв, придя к власти, целенаправленно уничтожал архивные документы, которые могли бы выдать его роль в репрессиях.

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