В Иерусалиме прошел крупнейший митинг против правительства Нетаньяху

Десятки тысяч недовольных действиями правительства Израиля вышли на митинг в Иерусалиме. Участники протеста требовали досрочных выборов и сделки по освобождению пленников движения ХАМАС, передает Al Mayadeen.
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