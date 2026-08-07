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Адвокат Полянская заявила про обязательные условия для взыскания алиментов с детей

Адвокат Полянская заявила про обязательные условия для взыскания алиментов с детей

Адвокат, партнер АБ «Илья Титов и партнеры» Ирина Полянская в беседе с телеканалом «360» рассказала о четырех обязательных условиях для взыскания алиментов с совершеннолетних детей на содержание родителей.

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