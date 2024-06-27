В Алуште задержан истый патриот Украины - пожилой ждун-лесник

И он не один такой.... к сожалению.... такого не перевоспитаешь, лучше подвезти к границе с Украиной и выдворить...

владимир рябченко

В свое время УА переселяла бандерлогов в Крым, чтобы изменить общественное мнение... по всей УА этим ещё Хрущ занимался... вот бандерлоги и просочились и в Куев и на восток...