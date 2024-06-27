Чувак, не получив "вукраини" права зарегистрироваться в служебном жилье Алуштинского лесхоза, принял гражданство РФ и обрёл жильё.
В Алуште задержан истый патриот Украины - пожилой ждун-лесник
Комментарии
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Анастасия Гончарова
прикончить свинью и всех дел..😡
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8 час.
людмила бер
И он не один такой.... к сожалению.... такого не перевоспитаешь, лучше подвезти к границе с Украиной и выдворить...
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7 час.
владимир рябченко
В свое время УА переселяла бандерлогов в Крым, чтобы изменить общественное мнение... по всей УА этим ещё Хрущ занимался... вот бандерлоги и просочились и в Куев и на восток...
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1 час.
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