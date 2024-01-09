Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Дни Бога Чура

Дни Бога Чура

8-15 января - ЧУРОВЫ Дни (поминовения Предков и Бабьи каши ) Поэтому эти Дни еще и называли «РАдогощь» ( РАдость встречи ГОстей), когда члены нашего Рода и сам Бог Перун приходят к нам в гости.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Благодарю за напоминание. Всех благ тебе.
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19 час.
вага карлито
Какая красивая история древних славян с их верованиями! Помню в детстве при игре  всегда звучало Чур меня!)) Типа береги меня!))
Ответить
19 час.
Ольга и Иван SEIFERT
Ответить
8 час.

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