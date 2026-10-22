В детском зоопарке Москвы появилась молодая корова породы хайленд по имени Ярослава. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
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