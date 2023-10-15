К некоторым астраханцам вода придет чуть позже

Подача воды в левобережье Астрахани возобновляется, но до некоторых она еще не дошла. Как пояснили в администрации Астрахани, из-за непредвиденной ситуации плановые работы на Красной Набережной, проводимые подрядной организацией ООО "Современные системы инновации", потребовали гораздо больше установленного времени и затянулись до трех часов ночи.