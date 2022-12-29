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Федоров о 3:1 со СКА: «ЦСКА собрался в 3-м периоде и переломил ход матча»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги матча со СКА (3:1). — Через многое мы сегодня прошли, нашли силы, возможность, характер в третьем периоде.

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