Операция «Брунгильда»: эвакуация немецкой 17-й армии с Тамани

Подразделение красноармейцев идет к причалу на Таманском полуострове Падение «Голубой линии» Успешная Новороссийская операция (Штурм «Голубой линии») имела решающее значение в освобождении Таманского полуострова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии