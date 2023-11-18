БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий
    👍Релокант-шоу: Блу...
  • Геннадий
    "...Такая «гуманность» свидетельствует лишь об одном — о том, что в правящем классе очень много людей, которые считаю...Релокант-шоу: Блу...
  • Николай Гончаров
    Эти перебежчики, как только вернутся в Россию, будут готовы снова сбежать. Не нужно никаких поблажек такому болоту - ...Релокант-шоу: Блу...

Операция «Брунгильда»: эвакуация немецкой 17-й армии с Тамани

Операция «Брунгильда»: эвакуация немецкой 17-й армии с Тамани

Подразделение красноармейцев идет к причалу на Таманском полуострове Падение «Голубой линии» Успешная Новороссийская операция (Штурм «Голубой линии») имела решающее значение в освобождении Таманского полуострова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх