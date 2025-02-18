РСПП предлагает ввести семейное налогообложение и индексировать пороги НДФЛ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать пороги дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ, и проработать механизм семейного налогообложения, пишут «Ведомости».
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