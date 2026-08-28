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Татар-информ

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На дорогах Татарстана выросло количество погибших пешеходов

На дорогах Татарстана выросло количество погибших пешеходов

37 пешеходов погибли за этот год в Татарстане. При этом смертельная статистика растет – с января по август прошлого года погибших было меньше на восемь человек, данный приводит Госавтоинспекция Татарстана.

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