Microbiology Spectrum: томатный сок способен уничтожить сальмонеллу

Томатный сок может убить Salmonella Typhi и другие опасные для человека бактерии. К такому выводу пришли микробиологи Корнелльского университета, опубликовав новое исследование в журнале Microbiology Spectrum.
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