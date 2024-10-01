🎥Кадры со стороны противника🐷 🇷🇺🚜Наши бойцы на бронетехнике берут в кольцо позиции противника на Покровском направлении🔥 #ВСРФ #Бронетехника #ВСУ #Покровск #СВО.
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🎥Кадры со стороны противника🐷 🇷🇺🚜Наши бойцы на бронетехнике берут в кольцо позиции противника на Покровском направлении🔥 #ВСРФ #Бронетехника #ВСУ #Покровск #СВО.
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