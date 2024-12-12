В диалоге с губернатором. Предновогоднюю прямую линию Дмитрий Артюхов провёл в седьмой раз

После открытого разговора уверенность в своём будущем могут почувствовать молодые семьи, дети-студенты участников СВО, собственники жилья в малых населённых пунктах и каждый житель Ямала: губернатор рядом.
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