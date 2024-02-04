 Вице-премьер Хуснуллин высказался против национализации ЖКХ

Vitaly Arkhipov

Может муниципалитет будет воровать меньше. Неужто у нас в стране нет грамотных руководителей ? Посмотрите на контроль за водителями-дыхнуть не дают, а в ЖКХ блаж и тишина. Никакого контроля. Что хочу, то творю. Поэтому они до усеру будут доказывать свое преимущество.