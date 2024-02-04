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Живая Кубань

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  • Vitaly Arkhipov
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 Вице-премьер Хуснуллин высказался против национализации ЖКХ

 Вице-премьер Хуснуллин высказался против национализации ЖКХ

 Вице-премьер Хуснуллин высказался против национализации ЖКХВице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин высказался по поводу все чаще звучащих предложений о национализации предприятий сферы ЖКХ.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
ЖКХ нынче контролируется криминалом, откуда идут деньги на подкуп чиновников любого уровня. Потому и слышно протестующие голоса &quot;хуйснулиных&quot;, не желающих терять кормушку.
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13 час.
Vitaly Arkhipov
Может муниципалитет будет воровать меньше. Неужто у нас в стране нет грамотных руководителей ? Посмотрите на контроль за водителями-дыхнуть не дают, а в ЖКХ блаж и тишина. Никакого контроля. Что хочу, то творю. Поэтому они до усеру будут доказывать свое преимущество.
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11 час.
Нина Прыгун
сейчас ЖКХ никто не указ,они частные компании что ,решают то и мы выполняем и Депутаты ничем не могут даже помочь
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7 час.

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