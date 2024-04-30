У экс-чемпиона UFC Нганну умер полуторогодовалый сын

Боец назвал жизнь несправедливой и беспощадной.фото: twitter.com/francis_ngannou--> Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну потерял сына, которому было всего 18 месяцев.
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